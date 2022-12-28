Fransız Liberation gazetesi Türkiye'nin Paris saldırısıyla bir bağlantısının bulunamadığını açıkladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.

FRANSIZ ASILLI SALDIRGAN SUÇUNU KABUL ETTİ

Yaralı olarak yakalanan saldırgan William M. hastaneye kaldırıldı. Suçunu kabul eden Fransız asıllı William M. saldırının ırkçı bir eylem olduğunu itiraf etti.

PKK YANDAŞLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Olayın ardından Paris'te sokağa inen PKK yandaşları, Fransız asıllı William M.'nin suçunu kabul etmesine rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Türkiye aleyhinde sloganlar atan terör destekçileri, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları eşliğinde gösteriler düzenledi.

FRANSIZ BASINI: TÜRKİYE BAĞLANTISI BULUNAMADI

Terör örgütü PKK yanlıları saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışırken Fransız Liberation gazetesi, tetikçinin tek başına hareket ettiğini ifade etti. Liberation gazetesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

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"Soruşturmalarda Türkiye ve hükümetiyle herhangi bir bağlantı bulunmadı. Savcı Laure Beccuau'ya göre, ırkçılık, 2016 yılında evinin soyulmasından bu yana neredeyse patolojik hale geldi."

DÜNYA Fransız vekil Delogu Paris'te ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü