Gündem Fransız Liberation gazetesi Türkiyenin Paris saldırısıyla bir bağlantısının bulunamadığını açıkladı
POLİTİKA

Fransız Liberation gazetesi Türkiye'nin Paris saldırısıyla bir bağlantısının bulunamadığını açıkladı

Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından kenti birbirine katan PKK yandaşları, saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu. Türkiye'ye yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu, Fransız Liberation gazetesinde yer alan haberle çürütüldü. Tetikçinin tek başına hareket ettiğini vurgulayan Fransız gazetesi, "Soruşturmalarda Türkiye ve hükümetiyle herhangi bir bağlantı bulunmadı." ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Liberation gazetesi Türkiyenin Paris saldırısıyla bir bağlantısının bulunamadığını açıkladı
Terör örgütü PKK yanlıları saldırının ardından Paris'i savaş alanına çevirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.

FRANSIZ ASILLI SALDIRGAN SUÇUNU KABUL ETTİ

Yaralı olarak yakalanan saldırgan William M. hastaneye kaldırıldı. Suçunu kabul eden Fransız asıllı William M. saldırının ırkçı bir eylem olduğunu itiraf etti.

PKK YANDAŞLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Olayın ardından Paris'te sokağa inen PKK yandaşları, Fransız asıllı William M.'nin suçunu kabul etmesine rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Türkiye aleyhinde sloganlar atan terör destekçileri, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları eşliğinde gösteriler düzenledi.

FRANSIZ BASINI: TÜRKİYE BAĞLANTISI BULUNAMADI

Terör örgütü PKK yanlıları saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışırken Fransız Liberation gazetesi, tetikçinin tek başına hareket ettiğini ifade etti. Liberation gazetesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturmalarda Türkiye ve hükümetiyle herhangi bir bağlantı bulunmadı. Savcı Laure Beccuau'ya göre, ırkçılık, 2016 yılında evinin soyulmasından bu yana neredeyse patolojik hale geldi."

Fransız vekil Delogu Paris'te ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü
DÜNYA
Fransız vekil Delogu Paris'te ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü

Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: PKK propagandasına alet olunmasından duyulan rahatsızlık iletildi
GÜNDEM
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: PKK propagandasına alet olunmasından duyulan rahatsızlık iletildi
Tuzlada doğalgaz sızıntısı

Tuzla'da doğalgaz sızıntısı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.
Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.
Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

Öğrencileri için her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor.

Acillerde yüzde 100 artış.

​İnanması güç olay: Ordunun binlerce köstebeği ifşa oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.