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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri:

Fuara özel indirimli mezarlar şaşırttı: Fuardaki satışlardan memnunum

Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda,Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nına katılan İbrahim Aktay (40), fuar müşterilerine özel, indirimli mermer mezar sergiledi. 700 liradan başlayıp 9 bin 500 liraya kadar çıkan mezarları sergileyen Aktay, "Görenler ilk etapta yadırgıyor. Ancak, sonrasında bir mezar alıyor. Fuardaki satışlardan memnunum" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Aktay, fuar müşterilerine özel, indirimli mermer mezar sergiledi.
İbrahim Aktay, fuar müşterilerine özel, indirimli mermer mezar sergiledi.

Biga ilçesindeki Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Biga’da, 13 yıldır mermer mezar ürünleri üzerine çalıştığını belirten İbrahim Aktay ise mezar sergileyerek, fuarın ilgi odağı oldu.

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Aktay, “En ucuzundan en pahalısına kadar mermer mezarlar ile her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Her bütçeye göre mezarlarımız var. Yani, her ebatta ve fiyatta mezarımız bulunuyor. Fiyatlarımız 700 TL’den başlayıp, 9 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak bunlar fuara özel indirimli fiyatlar” dedi.

Ölüm acısını hafifletsin, duygularını hatırlasın diye değişik mizansen içeren kampanyalar yapıyorlar.

Dikkat çekiyorlar

Büyük olduğu için fuarda sergileyemedikleri aile mezarlığının fiyatının ise, konforuna göre 3 bin liradan başlayıp, 72 bin liraya kadar çıktığını belirten Aktay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Dükkandaki mezar satışlarına oranla fuarlardaki mezar satışları daha etkili oluyor. Çünkü bizim insanımızın aklına görünce geliyor. Baştan, 'Fuarda mezarın ne işi var' diye yadırgıyorlar. Sonra, 'Bizim de rahmetlimiz vardı. Bir bakalım, fiyat soralım, uygun, alalım' diye düşünüyor. Burada bayağı bir satışımız oluyor. Mezar satışlarında vade pek yapmıyoruz. Ölüm acısını hafifletsin, duygularını hatırlasın diye değişik mizansen içeren kampanyalar yapıyoruz. Mezar taşlarına, internetten bulduğumuz yazıları mizansen ve dikkat çekme amaçlı koyduk. Bayağı da dikkat çekiyoruz. Fuarda satışlardan memnunuz.”

Vatandaşlar fuar indiriminden yararlanıyor.

Fiyat indirimlerinden yararlanıyorlar

Aralık 2017’de vefat eden annesi Medine Esen'i Biga Karaçayır mezarlığına defneden Mustafa Esen, fuarda gördüğü mermer mezarlardan birisini beğenip satın aldı.

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Esen, “Fuarı geziyordum. Annem için bir mezara ihtiyacım vardı. Bundan önceki fuarda erken diye almamıştım. Bu fuarı beklemiştim. Şu anda fuarda sipariş veriyorum ve yaptırıyorum. Fiyat indiriminden yararlanacağım. Biraz da pazarlık yapacağım. Normalde alacağım mezar 800 lira, fuara özel indirim ile 700 lira" dedi.

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