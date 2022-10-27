Gündem Fuat Oktay 6+1lik masa Kandil sözcüsünü barış güvercini ilan etti
ANKARA

Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil sözcüsünü barış güvercini ilan etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Biz yüz yıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken birileri hala terörden, terör destekçilerinden medet umuyor. Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz, Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay: 6+1lik masa Kandil sözcüsünü barış güvercini ilan etti
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nu tarafından düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri’nde konuştu.

Oktay katıldığı programda altılı masayı eleştirdi.

Terör propagandasının meşrulaştırılamayacağını söyleyen Oktay, "Biz yüz yıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken birileri hala terörden terör destekçilerinden medet umuyor. Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz, Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler. Terör propagandası meşrulaştırılamaz. Bu tutum; şehit analarına, Diyarbakır annelerine, gazilerimize; terörden 40 yıl çekmiş milletimize ihanettir. Terörle nasıl amansız şekilde mücadele ediyorsak, terör yandaşlığının üzerini örtenlerle de mücadele edeceğiz. Bugüne kadar milletimizin başını nasıl dik tuttuysak, nasıl birliği, beraberliği, kardeşliği perçinlediysek, Kangren olmuş sorunları çözüp, nasıl istihdamı, ihracatı, yatırımı, üretimi büyüttüysek; bundan sonra da ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim

Oktay, bundan sonrası için de tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklarımıza aktardığımız gelenek ve göreneklerimiz gibi pek çok açıdan katkı mümkündür. Kadınlarımız kültürel aktarımın mutfağı, gençlerimiz yarınların teminatıdır. Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim. Şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürümüzü canlı tutmaya vesile olması sebebiyle özellikle önemsemekteyiz. Tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi’ne, ailecek Yozgat'ımızın havasını solumaya davet ediyorum" dedi.

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