​Fuat Oktay Özbekistan’da​: Yedi sektörde iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küresel salgın krizine rağmen bu yılın ilk beş ayında yüzde 93 artışla 1,5 milyar dolara ulaşan Türkiye-Özbekistan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. Taşkent’te düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Fuat Oktay, Özbek iş dünyası ile Türk iş hayatı mensuplarını bir araya getiren toplantının, ikili ilişkilerde dönüm noktası olacağına inandığını belirtti.

BİRLİKTE KAZANALIM

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov’un da katıldığı forumda Türkiye’deki yatırım imkânlarını anlatan Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydettiğini, ikinci çeyrekte çok daha güçlü bir büyümeyi beklediklerini anlattı. Oktay, “Türk iş insanlarımızı buradan bir kez daha Özbekistan’daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Özbek firmalarla yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum. Aynı şekilde Özbek firmalara da sesleniyorum. Türkiye’deki ticaret ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirin, gelin aile ikliminde hep birlikte kazanalım” dedi.

5 MİLYAR DOLARI AŞARIZ

Orta Asya’daki tüm devletlerle komşu olan Özbekistan’ın hem siyasi coğrafya hem de tarihsel bağları sebebiyle stratejik bir konumda olduğuna değinin Oktay, “Küresel salgın krizine rağmen Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2021 yılının ilk beş ayında bir önceki yıla göre yüzde 93 artış göstermiş ve 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Hedefimiz, bu ivmenin yılsonuna kadar devam etmesi, 2023 hedefimize bir an önce ulaşmamız ve 5 milyar dolar hedefini geride bırakıp 10 milyar dolara ulaşmamızdır. Dünyada yaşanan olumsuz atmosfere rağmen Özbekistan ile ikili ticaretimizde meydana gelen artış, hedeflerimizi aşarak yeni rekorlara ulaşacağımızın en net göstergesidir” diye konuştu.

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STRATEJİK ALANLARDA İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Oktay, iki ülke iş insanlarının birlikte büyük işlere imza atmaları gerektiğini belirtti. Oktay, işbirliği yapılabilecek 7 alanı şöyle sıraladı: “Önümüzdeki dönemde özellikle otomotiv, savunma sanayisi, iş makinaları, beyaz eşya, tarımsal ürün işleme ve gıda sanayisi ile ilaç sanayisinde ortak yatırımlarla iş birliğini güçlendirebiliriz.” Oktay, iş birliklerinin dijital dönüşümün gerisinde kalmayarak, teknoloji ve katma değer üreten bir yapıya kavuşmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Oktay; müteahhitlik, tekstil ya da enerji gibi halihazırda iş birliği zeminini oluşturan güçlü alanlardaki yatırımların devam ettiğinin altını çizdi.

Havayolu trafiğini artıralım

Toplantıya ev sahipliği yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise “Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini bekliyoruz. Farklı şehirlerde de iş birliklerimizin geliştirilebilmesini teminen İstanbul ve Ankara çıkışlı hava yolu seferlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması da olumlu bir adım olacaktır. Özbekistan’da, krediye erişmekte zorluk bulunmuyor. Kredi şartları ve faiz oranları alanında yapılacak çalışmalar, iş birliğimizi artıracaktır” dedi.

ÖZBEKİSTAN’A ANADOLU TECRÜBESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; inşaat, enerji ve madencilik gibi stratejik sektörlerde Anadolu’nun tecrübesini Özbekistan’a taşıyan nitelikli firmaların kısa vadede önemli başarılara imza atmasının, iş birliği iradesini korudukları sürece nice başarılar sağlayacaklarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Özbekistan’da Türk sermayeli firmaların toplam yatırımının 1 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti: “Sizlerin başarılarıyla övünüyor, Özbekistan’ın en prestijli projelerini Türk şirketlerinin üstleniyor olmasından, ithalat-ihracat ürün yelpazesinin çeşitlenmesinden, ivmesi artan savunma sanayisi iş birliklerinden memnuniyet duyuyoruz.”