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İSTANBUL

Fuat avninin mal varlığına el konulacak - Said Sefa'nın mal varlığına el konulacak

'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak

FETÖ'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve örgütün medya yapılanması davasında firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Fuatavni hesabının profil görüntüsü.
Fuatavni hesabının profil görüntüsü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve medya yapılanması davasında ''Anayasayı ihlal'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde tüm mal varlığına el konulacağına yönelik hüküm kuruldu.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan katılmadı.

Duruşmada, sanıklar hakkında düzenlenen kırmızı bülten talebinin eksiklikler giderilerek yeniden ilgili bakanlığa gönderildiği, ayrıca Said Sefa hakkındaki bazı evrakların mahkemeye geldiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenilmesini talep etti.

  • Mahkeme heyeti, sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen, sanıkların duruşmaya gelmediği ve kovuşturmanın sonuçlandırılmadığını vurgulayarak, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a bendi gereğince bilinen son adresine CMK'nin 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedileceğinin şerhi düşülmesine ve avukatı bulunmayan firari sanıklara barodan müdafi istenilmesine hükmetti.

İkisi de kaçak

Mahkemenin kararına göre, kaçak durumunda olan sanıkların bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabilecek (CMK 248. maddesine göre) ve bu konuyla ilgili önceden adreslerine yazı gönderilecek.

CMK'nin 248. maddesi ve ''Kaçakların yargılanması'' konu başlıklı hükmünde, ''Kaçağın, cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi veya mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanır. El koyma ve kayyum atama kararı müdafiye bildirilir.'' ifadesi yer alıyor.

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Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan "fuatavni" adlı hesabın kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Sanık Bülent Ceyhan hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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