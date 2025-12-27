Futbolda FETÖ operasyonu: Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan’ın savcılık ifadesinden ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan’ın ifadesi alındı. Sorguda, Arıboğan’ın FETÖ’nün medya yapılanmasındaki kilit isimlerden Mehmet Baransu ile olan irtibatı ve sızdırılan belgeler masaya yatırıldı.





Mehmet Baransu





Gözaltı listesini kabul etti





Savcılık sorgusunda Arıboğan’a, şahsi e-posta adresi üzerinden, 7 Aralık 2011 günü saat 22.30’da Mehmet Baransu’ya gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu e-posta soruldu.





Arıboğan, maili kendisinin gönderdiğini kabul etti. O dönem emniyet müdürlüğünün birkaç günde bir gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişileri yayınladığını ve TFF ile paylaştığını belirten Arıboğan, belgenin gönderilme gerekçesini şu sözlerle savundu:





"Mehmet Baransu isimli kişi o dönem Telegol isimli programda yorumcuydu ve TFF Başkanımız Mehmet Ali Aydınlar o programa telefonla katılmıştı. O gün yayınlanan listede 90 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişlerdi, ancak 60 kişinin gözaltına alındığı belirlenmişti. Başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın ricasıyla ben de doğru listeyi Mehmet Baransu'ya atmıştım."





101 kez irtibat ve ‘Mehmetcim’ mesajı





Savcılık, Arıboğan’ın Mehmet Baransu ile sadece bir kez değil, yoğun bir irtibat trafiği içinde olduğunu HTS kayıtlarıyla önüne koydu. Dosyaya giren kayıtlara göre; Arıboğan ve Baransu arasında 13 Temmuz 2011’den itibaren 52 farklı günde toplam 101 kez iletişim kurulduğu tespit edildi.





Arıboğan, bu yoğun trafiğe ilişkin "Ben bu görüşmelerin hiçbirini hatırlamıyorum. Böyle bir görüşme yapacak ilişkim kendisiyle olmamıştır" diyerek suçlamaları reddetti.





Sorgunun en dikkat çekici anlarından biri ise, Arıboğan’ın telefonundan Baransu’ya 10 Ocak 2013 tarihinde gönderilen şu SMS’in sorulması oldu:





"Mehmetcim yönetim kurulu toplantısındayım, arayacağım."





Bu samimi mesaja rağmen Arıboğan, "Dediğim gibi hatırlamıyorum" yanıtını vermekle yetindi.









Aziz Yıldırım’ın ifadesi Arıboğan’ın mail kutusunda





Sorgu tutanağına göre, "Şike Kumpası" sürecinde henüz gizlilik kararı bulunan belgelerin de Arıboğan’da olduğu ortaya çıktı.





4 Ağustos 2011 tarihinde ise Ahmet Gülüm isimli şahsın, Arıboğan’a "Çok yazık... Mide bulandırıcı ve üzücü" notuyla "AZIZ YILDIRIM_polis ifade tutanağı" isimli belgeyi gönderdiği belirlendi.





24 Kasım 2011 tarihinde Rıfat Sarıcaoğlu isimli şahsın, Bülent Esen’den gelen Aziz Yıldırım’ın ifade tutanağını Arıboğan’a ilettiği tespit edildi.





Arıboğan, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sızdırılan ifadesinin kendisine neden gönderildiğini bilmediğini belirterek, "Arkadaşımdan geldiği için bu belgenin ortada dolaşan bir belge olduğunu düşünüyorum" savunmasını yaptı.





Baransu: "Gazetecilik kapsamında görüştük"





Dosyada, tutuklu sanık Mehmet Baransu’nun da ifadesine yer verildi. Baransu, Arıboğan ile görüşmelerinin "gazetecilik faaliyeti" kapsamında olduğunu iddia ederek, "Lütfi Arıboğan’ı arayarak listeyi istedim. Kendisi de şahsi mailinden gönderdi, benimle alakalı bir durum değildir" şeklinde ifade verdi.



