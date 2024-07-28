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Galata Köprüsü'nde park halindeki araçlara vuran hafif ticari araç yan yattı: Yaralılar var

Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi. Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

07:56 - 28/07/2024 Pazar
AA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Galata Köprüsü'nde seyreden hafif ticari aracın, park halindeki araçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Galata Köprüsü'nde seyreden 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi.


Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.


#Galata Köprüsü
#trafik kazası
#İstanbul
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