Gara'da etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist bakın kim çıktı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.
Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.#MSB #TSK https://t.co/0xveXIhzdG
Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.#MSB #TSK https://t.co/0xveXIhzdG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021