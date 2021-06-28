Gara'da etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist bakın kim çıktı

Spor

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı

Alman basınına konuşan Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Serdar Dursun, 'Fenerbahçe’ye yedek oturmak için değil oynamak için gittim. Ligde, Avrupa’da oynamak ve daha sonra Milli Takım’a gitmek istiyorum” dedi.