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ANKARA

Gara'da etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist bakın kim çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Garada etkisiz hale getirilen 3 PKKlı terörist bakın kim çıktı
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.

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