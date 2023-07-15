Gaybubet evinden Gülenler çıktı

15 Temmuz’un yedinci yılına girilirken, İstanbul Emniyeti ve MİT nokta bir operasyona daha imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Şubesi ekipleri ve MİT’in ortak operasyonunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen yakalandı. Gülen'in Sancaktepe'de gizlendiği gaybubet evini tespit eden ekipler, adresi bir süre izledi. Adrestekilerin Gülen ve aranan aile üyeleri olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.





1 YILDIR AYNI ADRESTE GİZLENMİŞLER

Şafak vakti adrese baskın düzenlendi. Elebaşının kardeşi Mesih Gülen'in oğlu olan Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk'le birlikte gözaltına alındı. 1 yıldır gaybubet evinde saklandıkları öğrenilen firari FETÖ’cülerin, örgütün tepe yönetimindeki karanlık kurul üyeleriyle irtibatlı oldukları, Selman Gülen’in halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonları incelemeye alındı.





GEÇEN AY DA BAŞKA YEĞEN YAKALANDI

FETÖ elebaşının başka bir yeğeni de geçen ay yakayı ele vermişti. Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar, 22 Haziran'da İstanbul Esenyurt'taki bir adreste yakalanmışlardı. Asiye Gülen’in imam nikahlı eşini göstermek için FETÖ elebaşı amcası Fetullah Gülen’le mart ayında “Facetime” görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı. Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.



