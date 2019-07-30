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ZONGULDAK

Gazeteci Ali Rıza Tığ 'devlet koruması' altına alındı: Alev Uzunbaş yaklaşamayacak

Zonguldak'ta yerel bir gazetenin sahibi olan Ali Rıza Tığ'ın kadın meslektaşı Alev Uzunbaş'dan dayak yediği görüntüler güvenlik kameralarına yansımıştı. Bu olayın ardından Ali Rıza Tığ’ın, 6283 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi yasası kapsamında devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Kadın gazetecinin erkek meslektaşını tekme tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.
Kadın gazetecinin erkek meslektaşını tekme tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kadın Gazeteci Alev Uzunbaş’ın, geçtiğimiz günlerde Nebioğlu Belediyesi önünde, erkek gazete sahibi Ali Rıza Tığ’ı tekme-tokat dövme görüntüleri internete düşmüş ve yüzbinlerce tıklanmıştı.

Bu olayın ardından, kadın meslektaşından dayak yiyen Ali Rıza Tığ’ın, 6283 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi yasası kapsamında devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Dayak olayının ardından avukatı aracılığı ile Zonguldak 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran gazete sahibi Ali Rıza Tığ, kadın gazeteci Alev Uzunbaş tarafından tekrar saldırıya uğrama ihtimaline karşı mahkemeden koruma talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kadın gazeteci Alev Uzunbaş’ın, 6 ay süre ile Ali Rıza Tığ’dan uzak tutulmasına karar verdi.

Erkek, Kadına Şiddet Yasası’ndan faydalandı

Gazete sahibi Ali Rıza Tığ’ın ‘koruma kararı’ talebini değerlendiren mahkeme verdiği koruma kararı ile bir erkeğin, bir kadından şiddet görmesini engellemek için ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasından’ faydalanmasına olanak sağladı. Mahkemenin verdiği koruma kararı tarafların yanı sıra, Zonguldak Valiliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne de tebliğ edildi.

İşte mahkemenin verdiği o karar

“…1- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (a) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’a yönelik tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, 2- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (d) bendi gereğince, aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’a, Ali Rıza Tığ’ın bulunduğu konuta, yere, okula ve işyerine yaklaşmamasına, 3- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (d) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’ın şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, 4- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (f) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’ı iletişim araçlarıyla veya sair suretle rahatsız etmemesine. Koruma tedbir kararının takdiren 6 ay süreyle uygulanmasına karar verildi…”

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Kadın gazeteciden erkek meslektaşına tekme-tokat dayak
GÜNDEM
Kadın gazeteciden erkek meslektaşına tekme-tokat dayak

Kadın gazeteciden erkek meslektaşına tekme tokat dayak
OYNAT 01:31
Kadın gazeteciden erkek meslektaşına tekme tokat dayak
Zonguldak'ta yerel bir gazetenin sahibi olan Ali Rıza Tığ, son dönemlerde yazdığı yazılarda bazı kişileri hedef aldı. Yazılarında isim vermeyen ancak hedef aldığı kişiyi herkesin anlayacağı şekilde yazan Tığ, son olarak aynı kentteki başka bir yerel gazetenin sahibi olan Alev Uzunbaş hakkında bir yazı kaleme aldı. Bu yazının ardından ilk kez Nebioğlu Belediyesi binası bahçesinde karşılaşan iki isim birbiriyle kavga etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alev Uzunbaş'ın Ali Rıza Tığ'ı tekme tokat dövdüğü görülüyor.
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