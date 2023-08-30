Gazi Mustafa Kemal 'Büyük Zafer' sonrası TBMM'de: Bu görüntüler ilk kez paylaşıldı

Büyük Zafer'den yeni görüntüler ilk kez dijital ortamda yayınlandı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Yıl 1922... Büyük Zafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı."
#Mustafa Kemal Atatürk
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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#30 Ağustos Zafer Bayramı
2 saat önce