Gazi ve şehitlere 'zibidi' demişti: 15 Temmuz Derneği'nden CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı mitinginde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Adliye önünde dernek adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, yapılan hakaretin, ülkesinden milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesi olduğunu belirtti.
'Çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu'
Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.