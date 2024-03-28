Gazi ve şehitlere 'zibidi' demişti: 15 Temmuz Derneği'nden CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusu

“Nasıl böyle bir kelime kullanılır? İnanın ki gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle büyük bir hakaret olamaz. Hangi görüş olursa olsun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok üzücü. Ben bu konuda gerçekten hakkımı helal etmiyorum. 5 yetimim var. Onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Eşim köprüde şehit oldu. Ayaklarında pahalı ayakkabılarıyla gitmişler deniliyor. Ne zaman ayaklarına baktılar, çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Koşa koşa bu vatanı savunmak için gittiler. Bu kadar rahat çıkıp o kelimeyi kullanıyorlar. Bu kadar aciz kendileri. Sadece yazıklar olsun diyorum onlara”