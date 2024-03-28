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Gazi ve şehitlere 'zibidi' demişti: 15 Temmuz Derneği'nden CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı bir mitingde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

15:55 - 28/03/2024 Perşembe
IHA
Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.
Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı mitinginde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.


Adliye önünde dernek adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, yapılan hakaretin, ülkesinden milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesi olduğunu belirtti.



Çil,
"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine bütün varlığıyla karşı koyan, her kesimden ve siyasi görüşten milyonlarca vatandaşımıza 'zibidi' deme hadsizliği gösteren CHP'li Özgür Özel, partisinin 'bin bahar görse de yeşermeyecek bir taş' gibi bu toprakların ruhundan bihaber olduğunu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Şaşırdık mı? Hayır, hem CHP'nin hem de Özgür Özel'in halkçılık maskesi altında halk düşmanlığı siciline yakışır hadsiz bir cüretle bir kere daha karşılaşmış bulunuyoruz. Milli iradeyi müdafaa için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir. 15 Temmuz Derneği olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret edilmesini kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi kamuoyuna yüksek sesle duyuruyoruz"
dedi.

'Çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu'

15 Temmuz şehidi Köksal Karmil'in eşi Gülsüm Karmil ise
“Nasıl böyle bir kelime kullanılır? İnanın ki gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle büyük bir hakaret olamaz. Hangi görüş olursa olsun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok üzücü. Ben bu konuda gerçekten hakkımı helal etmiyorum. 5 yetimim var. Onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Eşim köprüde şehit oldu. Ayaklarında pahalı ayakkabılarıyla gitmişler deniliyor. Ne zaman ayaklarına baktılar, çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Koşa koşa bu vatanı savunmak için gittiler. Bu kadar rahat çıkıp o kelimeyi kullanıyorlar. Bu kadar aciz kendileri. Sadece yazıklar olsun diyorum onlara”
dedi.
Öte yandan dernek üyeleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özel'in, konuşması sırasında
"Ayağında pahalı ayakkabılar kotlar üstünde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üzerine perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi"
diyerek şehitlerin hatırasına alenen hakaret ettiği ve halkın benimsediği değerleri alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği belirtildi.

Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.


15 Temmuz’da darbeye direnenlere ve şehitlerimize ‘zibidiler’ diyen Özgür Özel’in FETÖ’cülere desteği akıllara geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 ay önce, Manisa’da 2015 yılının Kasım ayında Emniyet güçlerinin FETÖ üyelerine gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanlara, dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sahip çıkmıştı. Özel, il Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ve ‘cemaat’ üyesi olarak tanımladığı FETÖ’cülere destek vererek, “Bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerini ‘hizmet hareketi’ olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü’nde bu tutukluları gözaltında olanları ziyaret ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel bugün, CHP Genel Başkanı olarak katıldığı Esenyurt mitinginde ise 15 Temmuz darbesine direnenleri ve şehitlerimizi hedef aldı. Özel konuşmasında, “Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi” dedi.


#Özgür Özel
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#Hakaret
1 saat önce
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