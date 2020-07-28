Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gaziantep Valisi Gül Kontrollü sosyal hayat, tahmini 2 yıl sürecek
GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep Valisi Davut Gül: Kontrollü sosyal hayat, tahmini 2 yıl sürecek

Gaziantep Valisi Gül: Kontrollü sosyal hayat, tahmini 2 yıl sürecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs aşısı bulunana kadar kontrollü sosyal hayatın tahmini olarak 2 yıl devam edeceğini söyledi. Gül, ayrıca düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını, kına, çeyiz gibi törenlerin de yapılamayacağını, düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığının denetleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ve öncesinde Arife günü mezarlık ziyaretinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Gül, ayrıca düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını, kına, çeyiz gibi törenlerin de yapılamayacağını, düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığının denetleneceğini açıkladı.

Gaziantep'te bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı: 14 kişi izlemeye alındı
GÜNDEM
Gaziantep'te bir berberin koronavirüs testi pozitif çıktı: 14 kişi izlemeye alındı

Vali Gül, bu açıklamalarını aynı zamanda Twitter'deki hesabından da duyurarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Davut Gül'ün bu paylaşımının ardından bir takipçisi, 'Düğünle kına arasındaki fark ne?' sorusunu yöneltti. Düğün ile kına arasında pandemi açısından fark bulunmadığını söyleyen Vali Gül, takipçisinin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

  • "Pandemi açısından fark yok! Aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayat devam edecek (tahmini 2 yıl) Nikah yapmayıp düğün yapmak isteyenleri 2 saatle sınırlandırdık. Düğüne ilaveten kına, çeyiz vb. tören yapmak demek, riski 2-3 kat arttırma anlamı taşır. Etkinlik artarsa risk artar."

Gaziantep'te bir kişinin testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Gaziantep'te bir kişinin testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı
Abone Ol Google News
Korona gölgesinde Hac

Korona gölgesinde Hac

​Yurt dışından giriş yasak, Kabe'ye dokunmak yasak...
Üsküdarda bulundu

Üsküdar'da bulundu

​Belediye başkanı tweet attı: Nat Geo Üsküdar!
Ortodokslar gelsinSümelada ayin yapsın

Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açılışında açık çağrı.

Bayram öncesi önemli uyarı

Bayram öncesi önemli uyarı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamada bulundu.

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

​Libya'dan "Türkiye olmasa senaryo farklıydı" çıkışı.

17 üyeden oluşacak

17 üyeden oluşacak

Dijital Mecralar Komisyonu'nda kimler olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.