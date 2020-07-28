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Arefe günü oruç tutulur mu: Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar arefe günü oruç tutulur mu, arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? merak ediyor. Diyanet, Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? sorusuna yanıt verildi. Peki arefe günü oruç tutulur mu? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi, ise 30 Temmuz Perşembe günü. Kurban Bayramı öncesi bazı vatandaşlar, arefe günü oruç tutulur mu, arefe günü yapılacak ibadetleri merak ediyor.

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Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından " Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
  • Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)."

Arefe günü

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

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Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

  • Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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