Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağzında sigara ile tankeri açtı: Kapak bomba gibi patladı

Ağzında sigara ile tankeri açtı: Kapak bomba gibi patladı

10:264/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi.
Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayçiçek yağı fabrikasında bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçinin metrelerce savrularak ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.


YouTube
Ağzında sigara ile tankeri açtı: Kapak bomba gibi patladı
Gündem
04 Haziran, Çarşamba

Metrelerce savrularak yere düşen işçi ağır yaralandı

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#Patlama
#Gaziantep
#Sigara
#İşçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS için geri sayım! 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?