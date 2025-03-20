Gaziantep'te depremzedelere 'yerinde dönüşüm' için 1 milyar 344 milyon lira destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan afetzedelere, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında şimdiye kadar 1 milyar 344 milyon lira hibe ve kredi desteği sağlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin evlerine kavuşmaları için başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesine Gaziantep'te 12 bin 719 ön başvuru yapıldı.
Başvuruları onaylanan 1709 afetzede, inşaat ruhsatını alarak evlerinin yapımına başladı. Bu depremzedelerden bir bölümü inşaatı tamamlanan evlerinde yeni yaşamlarına geçiş yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, devam eden projelerle ilgili çalıştıklarını söyledi.
Başvuru sürecinin sürdüğünü dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:
Şimşek, evlerine yerleşen afetzedelerden olumlu dönüşler aldıklarını ve onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Evimiz yapıldı, şu anda çok mutluyuz"
Afetzede Zeliha Şenyer ise depremde evlerinin hasar aldığını ve Yerinde Dönüşüm Projesinden yararlandıklarını söyledi.
Yeni yapılan evinde mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatan Şenyer, şöyle konuştu: