Gaziantep'te depremzedelere 'yerinde dönüşüm' için 1 milyar 344 milyon lira destek

"Şu an için e-devlet platformu üzerinden ön başvuru yapan vatandaşımızın sayısı 12 bin 719. Bu başvurulardan 1709'u ruhsatını alarak inşaata başladı. Ruhsatını alarak inşaata başlayan vatandaşlarımızdan evleri tamamlananlar ise yerleştiler. Bakanlığımız, yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi, 40 bin lira da zemin etüdü ve proje parası vermektedir. Bakanlığımız aynı zamanda 16 betonarme ve 3 de çelik olmak üzere proje hizmeti de sunmaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar kentimizde ödenen toplam para miktarı da 1 milyar 344 milyon liradır"