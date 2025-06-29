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Gaziantep'teki orman yangını 7 saat sonra söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'teki orman yangını 7 saat sonra söndürüldü: Soğutma çalışmaları sürüyor

00:3129/06/2025, Pazar
IHA
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Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakçagözü ile İkizkuyu mahalleleri arasındaki bölgede çıkan yangına 27 araç ve 120 personel karadan, 2 helikopter ve 1 İHA ile havadan müdahale etti. Yaklaşık 300 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 7 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi ile İkizkuyu Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı, alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arasöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi.


Yangın 7 saat sonra söndürüldü

Yangına 9 arazöz, 5 itfaiye ve 6 su tankı olmak üzere toplam 27 araç ve 120 personelle müdahale edildi. Havadan 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 2 helikopter ile 7 saat süren çalışmanın ardından yangın önce kontrol altına alındı daha sonrasında ise söndürüldü. Toplam 300 dekarlık alanı kül eden yangının çıktığı bölgelerde yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Nurdağı ilçemizin Sakçagözü mevkiinde çıkan orman yangını, 20.57 itibarıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Cansiparane bir şekilde karadan ve havadan yangına müdahale eden tüm ekiplerimize minnettarız. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.


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