Gazze’de de ateşkes olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurmasını çok geç kalmış ama önemli bir adım olarak niteledi. Külliye’de Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası ve ikili görüşmeler ile anlaşmaların imza törenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gazze'de barışın tesisi için üzerlerine düşeni yapmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan “Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum” dedi.





DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Değerli kardeşimle birlikte, münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır.”





HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

“Bugünkü görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik iş birliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”





ENERJİ ALANINDA YENİ DÖNEM

“Aziz kardeşimle şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında iş birliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız.”





BENZER GÖRÜŞLERİ PAYLAŞIYORUZ

“Görüşmelerimizde savunma sanayii iş birliği de gündeme geldi. Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz. Bugün değerli kardeşim ve heyetiyle bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman ile benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemizin Lübnan'da barışın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi, Bin Tarık tarafından da Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

Çok geç kalmış önemli bir adım

Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşılamayacağının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: "ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz.”





Resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı resmi törenle karşıladı. Konuk Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said’in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, El Said’e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Said’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.





Umman ile 10 anlaşma

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

*Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması.

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı.

*Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı.

*Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı.











