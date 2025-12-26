Yeni Şafak
Gebze'de kaçakçılık operasyonu: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi

15:4526/12/2025, vendredi
G: 26/12/2025, vendredi
IHA
Malzemelere el koyulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Malzemelere el koyulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin işyerinde yapılan operasyonda 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.

Kocaeli’de ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi.

Bir şüpheliye ait işyerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 5 tabanca şarjörü, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

