Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi; 45 aile tahliye edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, “29 Ekim sabahı 07.30 sıralarında Gebze'mizde bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 canımızı yitirdik. Hızlı bir şekilde devletimiz buradaydı. Bir koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttük. Hızlı bir şekilde de burada yapılması gereken işlemleri yürüttük. Yitirdiğimiz canlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımız ve AFAD’ımız, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle inceliyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin çalışması yapıyoruz. Binamız yapı denetim hizmeti almış bir binamız. Burada zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığıyla ilgili üniversitelerimizden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda 16 binamızı tahliye ettik. 16 binadaki vatandaşlarımızı şu an için, otellerde, sosyal tesislerde misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına gerek esnafımıza, gerekse vatandaşlarımıza gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz” dedi.