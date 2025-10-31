Yeni Şafak
Gebze'de yine çökme alarmı: Çöken apartmanın yakınındaki bir bina daha tedbiren boşaltıldı

23:08 31/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
AA
Çöken apartmanın yakınındaki bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilince boşaltıldı.
Gebze’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın ardından bir binada daha alarm verildi. Kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina, olası risklere karşı boşaltıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, binada detaylı inceleme başlatıldı. Çevredeki binalarda da kontrollerin sürdüğü bildirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, üç binada toplam 21 dairenin tahliye edildiğini açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki bir bina, kolonlarındaki çatlamalar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.


31 Ekim, Cuma

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Üç binada 21 daire tahliye edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, söz konusu binanın kolonlarında çatlaklar meydana geldiğini açıkladı.

Aktaş, üç binada toplam 21 dairenin tahliye edildiğini de belirtti.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.



