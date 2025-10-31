Bilir ailesinin yarım kalan hayali: 'Ev almışlardı 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilen binada ekipler tarafından incelemeler sürerken, boşaltılan 12 binadaki ailelerin acil eşyalarını almak için 14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verilecek. Bölgeye gelerek çalışmaları takip eden Bilir ailesinin akrabası, "Dilara’nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

1 /13 Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.

2 /13 Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

3 /13 Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

4 /13 Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

5 /13 Arama ve kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 /13 Babadan kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

7 /13 14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verilecek Ekiplerin devrilen binadaki incelemeleri devam ederken, tedbir amacıyla ilk günden boşaltılan çevredeki 12 binada yaşayan 45 aileye belediye tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Saat 14.00-16.00 saatleri arasında emniyet ve zabıta ekipleri nezaretinde şahsi ve acil eşyalarınızı alabilmek için evlerinize girebileceksiniz" denildi.

8 /13 Dilara ameliyat olacak Dilara’nın tedbirden yoğun bakım süreci devam ettiği, sağ kolunda parçalı kırık olduğu, ameliyat olacağı ve yüzeysel deri soyukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Dilara’nın psikologlar eşliğinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

9 /13 "Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara’nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

