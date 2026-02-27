Gece yağan kar Van'da kartpostallık manzaralar oluşturdu

"İki gün güneş yüzünü gösterdi insanlar sevindi. Elbette ben kendi adıma üzülmüştüm. Baharın çok erken geldiğine geldiğinden dolayı biraz üzülmüştüm. Çünkü daha kışa doymadım. Doymadığımı düşünüyorum öyle söyleyeyim. Neyse ki iki günlük bahardan sonra kış tekrar yüzünü gösterdi. Şu an Van kalesinin eteğindeyiz. Çok güzel bir kar yağışı var. Gece suları olmasına rağmen o kadar güzel muhteşem bir hava resmen şu an çok keyif alıyorum. Elbette bahar da gelecek. Baharın da tadını çıkaracağız. Aynı şekilde yazın da. Önemli olan yaşadığımız her günün, her anın tadını o anda çıkarabilmek. Yani herkese tavsiyem budur. Bence herkesin yaşadığı anı sevip o andan tat alması gerekir diye düşünüyorum"