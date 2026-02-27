Gece yağan kar Van'da kartpostallık manzaralar oluşturdu

Van’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza kapladı. Aniden bastıran karla birlikte cadde ve sokaklar kar örtüsüyle kaplanırken, şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.
Doğu Anadolu’nun incisi Van’da, gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı, şehri adeta bir masal diyarına çevirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan görüntüler, vatandaşlara seyir zevki yüksek kareler sundu. Gece yarısı başlayan yağışla birlikte ağaçlar kar çiçekleri açarken, tarihi ve turistik mekanlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Van Kalesi güneyindeki tarihi Husrev paşa Külliyesi, Horhor Camii ve ağaç dallarında biriken karlar, sessizliğin hakim olduğu alanda estetik bir dokunuş kattı.
"Gece ayrı güzel gündüz ayrı güzel"
Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla beyaza bürünen şehir merkezi ve yüksek kesimler, vatandaşların ilgisini çekti. Tarihi Van Kalesi çevresinde oluşan manzara, görenleri hayran bıraktı. Kar yağışı sonrası ağaçlar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya ayrı bir güzellik kattı. Kar yağışının ağırlığına dayanmayan bazı ağaçların dalları kırıldı.