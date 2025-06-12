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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

09:1312/06/2025, Perşembe
IHA
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Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.
Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Erzincan'da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeler göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.


#Meteoroloji
#Erzincan
#Şimşek
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