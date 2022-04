Geleceğin hafızları burada yetişiyor: Bir ellerinde bilgisayar diğer ellerinde Kur'an

Diyanet İşleri Başkanlığı ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, yaşıtlarına göre hafızlığa en yatkın öğrenciler tespit ediliyor. Özel olarak seçilen öğrenciler, tam donanımlı okulda, idealist bir akademik kadroyla yetiştiriliyor. Proje okulu, ilk 2 senede mevcut kontenjanından 5 kat fazla başvuru aldı.

ROBOTİK KODLAMA DA VAR

Kısa bir süre önce açılan okul, Malatya’nın en donanımlı ortaokullarından biri olarak dikkat çekiyor. Hafızlık için özel olarak seçilen eğitim kurumunda, fen bilimleri laboratuvarı, robotik kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, tilavet odaları, musiki atölyesi ve hafızlık sınıfları yer alıyor.

OKULDA 18 PROJE VAR

Öğrencilerin her alanda gelişimini sağlamak için kolları sıvayan okul yönetimi, Okul danışma meclisi, İlahiyat Fakültesi ile işbirliği, Her hafta etkinlik, Kalite Takip Sistemi, Namaz Projesi, Başörtüsü projesi, Mesleki Gelişim Projesi, Hedef takip sistemi, Ezber takip sistemi, Öğretmen takip sistemi, Öğrenci koçluğu sistemi, Velilerimizle buluşuyoruz Projesi, Yetim Kardeş Projesi, Kardeş aile Projesi, Ramazan Şenliği Projesi ve Çalışan Kazanıyor Projesi, Kariyer Buluşmaları Projesi ve Kitap Okuma Projesi olmak üzere 18 projenin uygulanmasını sağladı. Projelerle, her alanda kendini geliştirmiş hafızların yetiştirilmesi hedefleniyor.

KIYASIYA YARIŞ İÇİN GERİ SAYIM

Okulun bu yıl öğrenci kabul süreci başladı. Buna göre, 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak akademik sınavla 64 kız 64 erkek öğrenci yaz okuluna alınacak. Temmuz ve Ağustos ayında verilecek hafızlığa hazırlık eğitimi sürecinde öğrencilerin gösterdiği performansa dayalı olarak mülakatla 48 kız ve 48 erkek öğrenci kesin kayıt hakkı kazanacak. Bu öğrenciler hafızlık projesi kapsamında 5’inci sınıfta öğlene kadar hafızlık eğitimi, öğleden sonra ise akademik eğitim alacak.

HEM OKUL HEM HAFIZLIK

6’ıncı sınıfa geçen erkek öğrenciler Cebrail Kurel Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık yaparken, kız öğrenciler ise okulda bulunan hafızlık sınıflarında çalışmalara devam edecek. Bu öğrenciler akademik dersleri haftasonu alacak. Sene sonu yapılan ortak bir sınavla 7’inci sınıfa geçmeye hak kazanacak öğrencilerin, 7 ve 8’inci sınıfta hem kişisel gelişimi hem akademik gelişimi üzerine projeler uygulanacak. Sürecin sonunda öğrencilerin sene kaybı yaşamadan ortaokulu ve hafızlığını bitirmiş olarak Türkiye’nin önde gelen liselerine yerleşmesi için çalışmalar sürüyor.

ALTIN ÇAĞDA HAFIZLIK OKUYORLAR

Bilimsel olarak 10-14 yaş grubu çocukların hafızlığa en uygun yaşta olduğu ifade edilirken, tarihsel süreçte Farabi, Gazali, İbni Sina gibi büyük düşünürlerin çocukluk yıllarında hafız olarak yetişmesi projenin temelini oluşturuyor.