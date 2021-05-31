Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: Göğsünden bıçakladı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.’nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.’nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.
Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.’yü Seyhan Devlet Hastanesi’ne, gelini Emine Ö.’yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.’den şikayetçi oldu.
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Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de yapacakları nikah için gelini almaya giden bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çekip, konfeti patlatarak koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeye başladı.
Tedbirlerin ihlal edildiğini çevredekiler, polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubu uyararak etkinliklerine son vermesini istedi.
Polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen grup, gelini aldıktan sonra nikah yapacakları Küçükçekmece’ye doğru hareket etti.
Polis ekipleri ise grubun taşkınlık yapma ihtimaline karşı ilçeden çıkana kadar konvoyu takip etti.
Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay
Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay
Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay
Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay
Esenyurt'ta gelin almak için geldikleri sokakta maskesiz halay çeken damat ve ailesi, polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı.
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Yüzlerce yıllık kültürlerini yaşatan Goyan aşireti, gelinlerini geçmişten gelen kültürle ata bindirerek damat evine götürdü. Baba evinden alınan gelin, damat evine süslenen ata bindirilip getirildi. Gelin ve damadın akrabaları süslenen atın peşinden şarkılar söyleyerek ilerledi.
Eski geleneklerini yaşattıklarını belirten damadın amcası Halit Peksoy, geçmiş yıllarda gelinlerini at ve katır sırtında damadın evine getirdiklerini, kaybolan bu kültürü yaşatmak için kendilerinin de bu geleneğe uyduklarını ifade etti.
Damadın dayısı Abdullah Bilen ise geçmişte düğün zamanında köylülerin damadın evinde toplandığını, at ve katırların düğün nedeni ile süslendiğini söyledi. Bilen, Oradan toplu halde gelin evine gidilirdi. Gelini ata bindirip dengbejler eşliğinde damat evine getirilirdi. Bizim de bir düğünümüz vardı, bu düğünümüzde eski kültürümüzü yaşattık, atımızı süsledik, gelinimizi almaya giderken atla gittik, ata bindirdik. Dengbejler eşliğinde gelinimizi at üzerinde damat evine getirdik dedi.
Şırnak’ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde evlenen çift, 400 yıllık geleneklerini yaşattı. Gelin, düğün nedeni ile süslenen ata bindirilerek damat evine götürüldü.
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Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyüne 2019 mahalli seçimlerde aday olan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülizar Demirpolat 179 seçmenin 92’sinin oyuyla muhtar seçildi. Gelin olarak geldiği 40 haneli köyde 30 yıllık muhtarı deviren Demirpolat, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye başladı.
Köyde internet ve şebeke sorununu çözen Demirpolat, kendi deyimiyle ‘kadın dayanışması’ ile kadınlarla el ele vererek köyün sorunlarına eğiliyor. Kadınlarla birlikte köyün içindeki yolları ve sokakları kilit parke taşıyla döşeyerek güzelleştiren Demirpolat, kendisine ‘kadın başına ne yapabilir’ sözlerini sarf eden erkeklerden bile takdir topluyor.
Ayrıca, Covid-19 salgınına karşı köylerine yabancı giriş ve çıkışları yasakladıklarını ifade eden Muhtar Demirpolat, şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlamadıklarını kaydetti.
Muhtar olduktan hemen sonra çalışmaya başladıklarını dile getiren Gülizar Demirpolat, “Ben muhtar olduğumda, seçildiğimde köyümüzün bir çok sorunu vardı. Yollarımız çok bozuktu görüldüğü üzere köyün kadınlarıyla birlikte el birliğiyle çalışmalara katılıyoruz. Köyümüze parke taş döşeniyor. İnternetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlarımız çekmiyordu, güçlendirici anten koyduk. Birçok projemiz var ve inşallah bunları da yapacağız. Çocuklarımız için park yeri hazır ve çocuk parkı gelecek. Köydeki erkekler destekçimiz. Yollarımız da çok güzel oldu. Köy içi parke taş oluyor” dedi.
Muhtar adayı olduğunda köylülerin yapamaz dediklerini yaparak herkesin güvenini kazandığını belirten Demirpolat, “Böyle güzel çalışmalarımız var. Köyün kadınları da arkamdalar, destek veriyorlar. Kadın olduğum için başarır mı başarmaz mı diye bayağı bir tedirginlikler oldu. Ama çok şükür yüzümüzün akıyla götürüyoruz ve onlar da çok memnun. Biz köy olarak çok güzel önlemler aldığımız için köyümüzde hiçbir virüs olayı gözükmedi. Çok şükür hiçbir hastamız olmadı. Giriş çıkışları kontrol altına aldık ve yabancıları almıyoruz. Bu dönemde hiç kimse hasta olmadı” dedi.
Kadın dayanışması ile birlikte muhtarlarına her zaman destek verdiklerini ifade eden Serap Taylı, “Muhtar hanım göreve başladığından beri birçok hizmet yaptı ve devamını da istiyoruz. İnternetimizi getirdi, telefon verici sorununu çözdü. Şuanda da gördüğünüz gibi kilit taşı parkemizi yaptı. Birçok hizmet yaptı, devamını da istiyoruz. Bizim köyde kadın dayanışması olduğu için muhtarımızı seçtik. Erkekler de kesinlikle karşı çıkmıyorlar eğer karşı çıkan olsaydı bu kadınların hiç biri bugün burada olmazdı. Sağ olsunlar hep destekçiler” şeklinde konuştu.
65 yaşındaki Yüksel Zonklu ise, “Muhtarımız şimdilik iyi, her işi yapıyor. Yollarımızı yaptırıyor, internet geldi. Şu anda el birliğiyle parke döşüyoruz. Gülizar hanım, kimseyi köye almıyor. Bizim köye ne hastalık geldi ne de virüs. Hepimiz çok iyiyiz” ifadelerini kullandı. Kadınların yaptıklarını takdir ettiklerini dile getiren Ömer Faruk Güler de, “Muhtarımız buraya adaylığını koyduğu zaman herkes diyordu ki, kadın başına ne yapabilir. Bunları yapacağına kimse inanmıyordu ama görüyoruz ki hepimizi yanılttı. Kilit parke döşedi, şebeke çekti. Allah, razı olsun. Erkekler olarak da takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu: Her soruna el attı koronayı köye sokmadı
Elazığ'da gelin olarak geldiği köyde muhtar olan Gülizar Demirpolat, "kadın başına ne yapabilir" sözlerine aldırış etmeyerek arkasına aldığı kadınların desteğiyle yol, internet ve telefon şebeke sorununu çözdü, köy içine de parke taşı döşemeye başladı. Köye giriş ve çıkışları kontrol altına alan muhtar sayesinde bugüne kadar hiç koronavirüs da görülmedi.