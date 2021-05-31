Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: Göğsünden bıçakladı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak’ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.’nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.’nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

DHA

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.’yü Seyhan Devlet Hastanesi’ne, gelini Emine Ö.’yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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DHA

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.’den şikayetçi oldu.

FOTOĞRAF 8 Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de yapacakları nikah için gelini almaya giden bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çekip, konfeti patlatarak koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeye başladı. Tedbirlerin ihlal edildiğini çevredekiler, polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubu uyararak etkinliklerine son vermesini istedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen grup, gelini aldıktan sonra nikah yapacakları Küçükçekmece’ye doğru hareket etti. Polis ekipleri ise grubun taşkınlık yapma ihtimaline karşı ilçeden çıkana kadar konvoyu takip etti. Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay Esenyurt’ta gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay Esenyurt'ta gelin almak için geldikleri sokakta maskesiz halay çeken damat ve ailesi, polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Yüzlerce yıllık kültürlerini yaşatan Goyan aşireti, gelinlerini geçmişten gelen kültürle ata bindirerek damat evine götürdü. Baba evinden alınan gelin, damat evine süslenen ata bindirilip getirildi. Gelin ve damadın akrabaları süslenen atın peşinden şarkılar söyleyerek ilerledi. Eski geleneklerini yaşattıklarını belirten damadın amcası Halit Peksoy, geçmiş yıllarda gelinlerini at ve katır sırtında damadın evine getirdiklerini, kaybolan bu kültürü yaşatmak için kendilerinin de bu geleneğe uyduklarını ifade etti. Damadın dayısı Abdullah Bilen ise geçmişte düğün zamanında köylülerin damadın evinde toplandığını, at ve katırların düğün nedeni ile süslendiğini söyledi. Bilen, Oradan toplu halde gelin evine gidilirdi. Gelini ata bindirip dengbejler eşliğinde damat evine getirilirdi. Bizim de bir düğünümüz vardı, bu düğünümüzde eski kültürümüzü yaşattık, atımızı süsledik, gelinimizi almaya giderken atla gittik, ata bindirdik. Dengbejler eşliğinde gelinimizi at üzerinde damat evine getirdik dedi. Şırnak’ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde evlenen çift, 400 yıllık geleneklerini yaşattı. Gelin, düğün nedeni ile süslenen ata bindirilerek damat evine götürüldü. BiP'te paylaş

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