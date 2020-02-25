Gündem Genç kız cinayeti itiraf etti Nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm
3. SAYFA ESKİŞEHİR

Genç kız cinayeti itiraf etti: Nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm

Genç kız cinayeti itiraf etti: Nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm

Eskişehir'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk’ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde nişanı atacağını söylemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü.
Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı'nda erkek ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürk’e (28) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanı’nın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Zehra A. ve Emrah Öztürk’ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.’nın tek başına çıktığı tespit edildi.

İHA
Eskişehir'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk’ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emrah Öztürk’ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçarken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

  • Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Zehra A., nişanlısı olan Emrah Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf etti.

DHA
Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Bir süredir aralarında sorunlar olduğunu anlatan şüpheli Zehra A., "Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, ormanda nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Minik Leyla’nın annesi mahkeme başkanına 'Farz edin ki Leyla sizin kızınız' dedikten sonra salonu terk etti
GÜNDEM
Minik Leyla’nın annesi mahkeme başkanına 'Farz edin ki Leyla sizin kızınız' dedikten sonra salonu terk etti
Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.