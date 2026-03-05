Gençlerin yüzde 82'sinin ailesinden gizli hesabı var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2025'te 26 ilde 15-21 yaş aralığındaki 7 bin 511 gençle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 82'si, ailelerinin bilmediği en az bir sosyal medya hesabına sahip.

GÜNDE 3,5 SAAT SOSYAL MEDYADA

Araştırmaya göre, gençler günlük ortalama 3,5 saat sosyal medya kullanırken isteğe bağlı yayın platformlarında yaklaşık 1 saat, televizyonda 40 dakika ve radyoda 38 dakika zaman geçiriyor. Gençlerin yüzde 90'ı en az bir kez sosyal medya kullandığını, yüzde 77'si televizyon izlediğini, yüzde 65'i dijital platformları takip ettiğini belirtti.

YÜZDE 88'İ 'YAŞ SINIRI GETİRİLSİN' DEDİ

Sosyal medyada yaş sınırı konusundaki görüşler de dikkat çekti. Gençlerin yüzde 88,1'i sosyal medya için yaş sınırı olması gerektiğini belirtirken, açık uçlu soruya verilen yanıtların ortalamasına göre önerilen yaş sınırı 16 oldu.

TV İZLEME SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Araştırma, geleneksel medya kullanımındaki düşüşü de ortaya koydu. Gençlerin televizyon izleme süresi 2018'de 2 saat 51 dakika iken 2025'te ise 40 dakikaya kadar geriledi. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 65'i dijital yayın platformlarına abone. Bu platformlar günlük ortalama 1 saat kullanılıyor.

'GERÇEK HAYATTAN UZAKLAŞTIRIYOR'

Sosyal medya kullanımında ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 90'ının sosyal medya hesabı bulunurken, bu hesap sahiplerinin yüzde 25'inin hesapları ve kimlikleri tamamen herkese açık. En dikkat çekici bulgulardan biri ise gençlerin yüzde 82'sinin ailelerinin bilmediği en az bir sosyal medya hesabına sahip olması. Sosyal medyanın olumsuz etkilerine ilişkin soruya gençlerin yüzde 30'u 'gerçek hayattan uzaklaşma' yanıtını verdi. Siber zorbalık ve şiddet yüzde 18,5 ile ikinci sırada yer aldı.

HABERİ SOSYAL MEDYADAN ALIYORLAR

Gençlerin haber alma kaynaklarında da sosyal medya ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 82,4'ü haberleri sosyal medyadan, yüzde 75'i internet haber sitelerinden, yüzde 53'ü televizyondan ve yaklaşık yüzde 50'si video paylaşım platformlarından takip ediyor. Araştırmada gençlerin dijital okuryazarlık düzeyi de ölçüldü. Buna göre gençlerin yüzde 57,2'sinin dijital okuryazarlık seviyesi yüksek çıktı. Ancak veriler, gençlerin yaklaşık yüzde 42-43'ünün dijital okuryazarlık seviyesinin orta veya düşük düzeyde olduğunu gösterdi.







