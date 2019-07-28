Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi 28 Temmuz 2019, 12:40 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019, 12:57 AA