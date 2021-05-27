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İSTANBUL

Geri dönüşüme dev destek: Zeytinburnu’nda 2 yılda 62 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Kademe A.Ş.’nin yerli ve milli kaynaklarla israfı azaltmaya yönelik ürettiği, atık yemekleri ve tarımdaki atık bitkileri ekonomiye kazandıran kompost makineleriyle, Zeytinburnu Belediyesi 2 yılda 62 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. 32 ton organik atık işlenerek 8 ton kompost ürün elde edildi.

Haber Merkezi İHA
Geri dönüşüme dev destek: Zeytinburnu’nda 2 yılda 62 ton atık ekonomiye kazandırıldı
Kademe A.Ş.’nin son teknolojiyle ürettiği atıkların geri dönüştürülmesine imkan veren kompost makine.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına, Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine Zeytinburnu Belediyesi’nin tam desteği devam ediyor.

62 TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Kademe A.Ş.’nin son teknolojiyle ürettiği atıkların geri dönüştürülmesine imkan veren kompost makineleriyle 2 yılda 62 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. Zeytinburnu Belediyesi bu çalışmalarından dolayı İstanbul’un ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilçesi oldu.

KOMPOST MAKİNELERİYLE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’ndan başlatılan dönüşüm çalışmasında, bina içerisindeki çöp kovaları toplandı, ortak alanlara ayrıştırılmış atık biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Hizmet Binası’nın arka alanında oluşturulan tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanı oluşturularak, aylık 2 bin 500 ton değerlendirilebilir atık, kompost makineleriyle geri dönüştürüldü.

Aynı zamanda bina içerisinde biriken organik atıklar belediyeye ait kompost cihazında işlenerek doğal gübre haline getirildi. Elde edilen gübre park ve bahçelerdeki saksı bitkilerinde kullanıldı. Zeytinburnu Belediyesi’nde 2 yıla yaklaşan ‘Sıfır Atık’ çalışmaları neticesinde, toplam 62 ton değerlendirilebilir atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. 32 ton biyobozunur (organik) atık işlenerek 8 ton kompost ürün elde edildi.

32 TON ORGANİK ATIK TOPLANDI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sıfır Atık projesi belediyemiz için son dönemlerin en önemli konularından bir tanesiydi. Hepimiz yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Çevremizdeki her şeyin tükenen, biten bir yapıda olduğunun farkında olmalıyız. Bu anlayışla hareket ederek projenin en başından itibaren büyük ve önemli adımlar attık.

Bunlardan biri de, organik atıkları geri dönüştürdüğümüz kompost ünitemizdi. Topladığımız 32 ton civarındaki organik atığı kompost tesisinde işledik ve buradan 8 ton kompost, yani kullanılabilir gübre çıktı. Gübreleri park ve bahçelerimizdeki saksı bitkilerinde kullanıyor, aynı zamanda belediyemizin çevre etkinliklerinde teşvik edici olması adına içinde fesleğen tohumlarıyla birlikte hediye ediyoruz” dedi.

BİNE YAKIN KONTEYNER YERLEŞTİRİLDİ

Zeytinburnu’nun çeşitli bölgelerine geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için bine yakın konteyner yerleştirdiklerini belirten Başkan Arısoy, vatandaşların sisteme destek vererek işleyişe kısa sürede adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir atıklarını evlerde ayrı ayrı depolanarak bu istasyonlara bırakıldığını ifade etti.

ATIĞINI GETİREN PUAN KAZANIYOR

Bir diğer önemli çalışmanın Mobil Atık Kazanç Aracı olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, “Haftanın belli günleri ilçenin farklı lokasyonlarına ziyarette bulunan Mobil Atık Kazanç Aracı’mız, hemşehrilerimizin getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Tartılan bu atıklar, hemşehrilerimize verilen tanımlı kartlara puan sistemi olarak geri dönüyor.

Böylelikle küçük de olsa teşvik edici bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Takdir edersiniz ki, bu hususta en önemli sorumluluk hemşehrilerimize ait. İlk günden itibaren bu işe tahminlerimizin üzerinde bir ilgi oldu. Hemşehrilerimizden duyarlılıklarının artarak devam etmesini, bu hususu bilmeyen ya da önem vermeyen komşularını da teşvik etmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü geri kazandığımız her atık ekonomi için büyük bir kazançtır” diye konuştu.

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Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
OYNAT 01:36
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.


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