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Germencik'te kaçak parfüm operasyonu: 100 şişe ele geçirildi

Germencik'te kaçak parfüm operasyonu: 100 şişe ele geçirildi

11:054/06/2025, Çarşamba
IHA
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100 şişe gümrük kaçağı parfüm.
100 şişe gümrük kaçağı parfüm.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelası ve ruhsatı bulunmayan ve satış yapan bir işyerinde yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde Germencik Mursallı Mahallesi İzmir-Mursallı Caddesi üzerinde tabelası ve ruhsatı bulunmayan bir işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada farklı markalara ait toplam 100 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. İşletme sahibi E.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.






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