Açılış töreninde art arda açılış müjdesi

Törende AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk ve Vali Enver Ünlü de konuşma yaptı. Daha sonra ise toplu açılış töreni için kurdele kesimi yapılarak tören sona erdi.

Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen dört proje için toplu açılış töreni düzenlendi. Bulancak Durağı mevkiinde; Bulancak Durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesi, Alparslan Caddesi cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi, yöresel ürünler pazarı projesi ve yeni hizmet binasını kapsayan toplu açılış töreni oldukça coşkulu geçti.

Aytekin Şenlikoğlu

‘ŞEHRE DEĞER KATTIK’

Açılışta konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hayata geçirdikleri 4 proje için toplu açılış töreni düzenlediklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Giresun için şehrimizin gelişip güzelleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bulancak Durağı bölgemizde de 4 projemizi halkımızın hizmetine sunduk ve şehrimizin girişini en güzel şekilde projelendirerek değer kattık” diye konuştu.

YENİ PROJELER YOLDA

Millet Bahçesi, Su ürünleri projesi, Pazar Caddesi ve Plajlar bölgesi başta olmak üzere birçok projenin yapımının devam ettiğini bildiren Başkan Şenlikoğlu: “Bu projeleri anlatmaya çalışsak 1,5 saatimizi alır. Hepsi istediğimiz şekilde devam ediyor. Tamamlandığında yine bu şekilde açılış törenleri düzenleyeceğiz. Geri kalan görev süremizde artık açılış törenlerimiz art arda gelecek” şeklinde konuştu.

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Törende AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk ve Vali Enver Ünlü de konuşma yaptı. Daha sonra ise toplu açılış töreni için kurdele kesimi yapılarak tören sona erdi.

Törene Vali Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Yılmaz Can, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, Belediye Başkan Vekilleri Hasan Yılmaz ve Salih Özdemir, Giresun Belediye Başkan yardımcıları Şerafettin Vurgun, Osman Öden ve Abdurrahman Demirel, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Birimler aynı binaya toplandı

Şehrin girişi ve çıkışını düzenlemek ve daha hızlı trafik akışı sağlamak amacıyla 8 bin 500 metrekare alanda yapılan Bulancak Durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesi 6 milyon 750 bin liraya mal oldu.

Belediye ve İller Bankası ortaklığı ile gerçekleşen 4 milyon 500 bin lira maliyetli Alparslan Caddesi cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi ile birlikte görüntü kirliliği temizlendi.

Dağınık halde bulunan ve belediyeye kira yükü getiren birimler 10 milyon liraya mal olan yeni hizmet binasında toplandı. Böylece, vatandaşlar ilgili birimlere daha rahat ulaşarak işlemlerini kolay yapabilecek.