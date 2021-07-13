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Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı

Giresun'un doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasına göre, Giresun'un Görele, Eynesil, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Bu sebeple meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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