Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı

Hayat

Başrolünü oynarken ağlatan film: ‘15/07 Şafak Vakti’ni çekmek Erkan Petekkaya için hiç kolay olmadı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini konu edinen ‘15/07 Şafak Vakti’ filminin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya “Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız en kötü olaylarından biriydi. Belki de en kötüsüydü. Hala tüylerim diken diken oluyor aklıma geldikçe ve biz filmini çektik” dedi. 15 Temmuz günü gösterime girecek filmi izlerken ağladığını kaydeden Petekkaya “Hangi halk tankın altına yatar. Elinde terlikle, taşla, sopayla, kafasına mermiler yağdıran helikopterlere direnir. Bu film de bence belgesel niteliğinde bir film oldu” ifadelerini kullandı.