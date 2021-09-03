Gündem Yağlıderede üreticiler fındıklarını kurutabilmek için "güneş duası" yaptı
GİRESUN

Yağlıdere'de üreticiler fındıklarını kurutabilmek için "güneş duası" yaptı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, cuma namazı öncesi güneşin açması için dua etti.

Haber Merkezi AA
Giresun Yağlıderede üreticiler fındıklarını kurutabilmek için güneş duası yaptı
Yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, cuma namazı öncesi güneşin açması için dua etti.

Cuma namazı öncesi Yağlıdere Merkez Camisi'nde toplanan ilçe sakinleri, İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül eşliğinde "güneş dua"sı yaptı.

Duaya katılan fındık üreticilerinden Halil Özdemir, gazetecilere, havanın yağmurlu olması nedeniyle fındığı kurutamadıklarını söyledi.

AA

Fındığın üzerine ıslanmaması için branda örttüklerini belirten Özdemir, "Ne kadar branda örtersen ört içerisine su doldu. İnşallah bugün yapılan güneş duasıyla birlikte Yüce Mevla güneş verir. Mahsulü veren Rabbim güneşi de verecektir, zor durumda bırakmayacaktır." dedi.

AA

Özdemir, komşularının fındıklarını kurutmak için Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerine gitmeye başladığını ifade ederek, "Ben yalnız olduğumdan dolayı götüremedim. Oranın iklimi bizim ilçeye göre daha farklı." diye konuştu.

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