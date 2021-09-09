Giresun'da çöp tesisinde skandal: Denizde kirlilik oluştu, soruşturma başlatıldı

Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde, 2012 yılında faaliyete geçen Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinin 'ÇED olumlu' raporları, 2012 ve 2015 yıllarında iki kez iptal edildi. Faaliyeti durdurulan tesis için 2017 yılında Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda, günlük 98 ton çöp dökülmesi kaydıyla tesise 'ÇED gerekli değildir' raporu ve faaliyet izni verildi. 2020 yılında da depolama kapasitesinin günlük 500 tona çıkarılması için tesise 'ÇED olumlu' raporu verildi

KAPASİTE ARTIRIMINI MAHKEME İPTAL ETTİ

Yöre halkı, kararın iptali için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme de bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu ve tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesiste kapasite artışına durdurma kararı verdi.

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DHA

DENİZDE KİRLİLİK OLUŞTU

Tesis şimdi de mahkeme kararına rağmen, günlük 98 ton kapasite sınırının üzerinde çalıştığı ve atık sularını ÇED raporunda taahhüt edilen deşarj sistemini uygun tahliye etmediği iddiasıyla gündeme geldi. Katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık suları, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz’e deşarj edildiği iddia edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kirlilik oluştuğu görülen denizden numune alınırken, suç duyurusu üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

DHA

'BURALARA BALIK GELMEZ OLDU'

Yörede oturan dalgıç Erkin Yavuz, Çavuşlu deresiyle Karadeniz’in buluştuğu bölgedeki atık su borusunun taşıdığı kirliliği görmek için denize daldı. Yavuz, "Çöp borusundan aşırı pislik geldiği için çıkmak zorunda kaldım. Çöp tesisi kurulduktan sonra balık gelmez oldu. Bir an önce bunun kaldırılması gerekiyor. Sadece burası değil, Giresun’a kadar bu zehir saçılacak. Yetkililere duyuruyoruz, çok kötü bir durum var burada" dedi.

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DHA

'HER GÜN BU KOKU ÇEKİLMEZ'

Balıkçı İshak Aktaş da atık suyun koku yaptığını söyleyerek, "Tesisin buradan kalkmasını istiyoruz. Bu koku çekilmez. Her sabah denize çıktığımız zaman ekşi kokuyor. Her gün bu koku çekilmez" diye konuştu.

DHA

'10 METRE ATIK SU BIRAKIYORLAR’

Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu ise atık su borusunun kıyıdan 10 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, "Deşarj borusunun normalde bin 500 metre açıkta olması gerekirken, denizin 10 metre açığına ucunu gömdüler ve gizlediler. Gece saatlerinde arıtılmamış çöp sularını buradan denize deşarj ediyorlar. Bir damla yağ bir litre suyu kirletirken, onlarca litre arıtılmamış çöp sularını burada denize bırakıyorlar. Bunu yakalayıp kayıt altına aldık, Sahil Güvenlik ekiplerini çağırdık ama henüz sonuç elde edemedik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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DHA

'TONLARCA ATIK SU DEŞARJ EDİLİYOR'

Denizdeki kirliliği takipçisi olacaklarını belirten avukat Ozan Karagöz, "Katı atık tesisi, günlük 98 tonla faaliyet vermesi gerekiyordu ancak bunun üzerinde bir kullanımla karşı karşıyayız. Mahkeme kararı sonucunda atık suyun arıtmaya tabi tutulduktan sonra denizde bin 500 metre uzaklıkta denize ulaştırılması gerekiyordu. Ancak bugün hiçbir şekilde atık suyuna arıtma uygulanmaksızın, kıyıdan 10 metre uzak alana tonlarca miktar atık suyu deşarj ediliyor. Suç duyurumuz üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Denizde bu kirliliğe kasti şekilde sebebiyet veren kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız" diye konuştu.

DHA

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FOTOĞRAF 8 Derenin Boğaz'a döküldüğü noktada bulunan restoranın işletmecisi de dış cepheye vantilatörler asarak kötü kokunun içeri ulaşmamasını sağlamaya çalıştı Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor. Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor. Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım şeklinde konuştu. Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici buna bir çözüm bulsunlar. Yemekle bu, kesinlikle olmuyor. Önlem diye bir şey yok, daha berbat. Müşterilerini koruyor sanıyorlar bence. Dağıtıyorlar ama aynı kokuyu yine aldık. 5 dakika oturup çıktık dedi. Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su da, Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce korona geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu diye konuştu. Mustafa Yıldız ise, Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor. Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım dedi. Deredeki akıntının kesilmesi gerektiğini belirten Efecan Atış ise, Pervanenin kendisine faydası yok gibi duruyor. Çok da faydalı olacağını sanmıyorum. Buranın suya giderinin kesilmesi lazım. Aksi takdirde pervanelerin hiçbir şekilde engelleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Suya gelen akıntının kesilmesi lazım. Diğer türlü pervanelerin bu rolü üstlendiğine şaşırdım şeklinde konuştu. İSKİ'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Çengelköy'deki kötü koku esnafı bezdirdi: Vantilatörle çözüm buldular Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi yöntemleriyle kokuya çare arıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 ESENYURT, Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları bezdirmiş durumda. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı. Çevre sakinlerinden Nizamettin Budur, Söyleyecek bir şey yok. Sürekli lağım kokuyor. Köylerde bile böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş. Buradan zor geçiyorum dedi. Zübeyit Yılmaz da Çalışma bir seneyi buldu. Burayı açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse penceresini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bulsunlar diye konuştu. Habib Şare, Olmaması gereken bir şey. Yerin altına da götürülebilir. Kokusu insanı rahatsız ediyor dedi. Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan da Koku had safhada, anlatılamayacak derecede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar oynuyor, hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor, çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda her taraf çamur oluyor. Çok kötü bir durum. Ben üst kattayım ancak taşan sular alt katta oturanların evlerini basabiliyor. Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok pis kokuyor. Buradan geçemiyorum, midem bulanıyor. Birçok yerde oturdum böylesini görmedim. İnşallah sesimizi duyarlar diye konuştu. Mustafa Kaya, 2011'den bu yana aynı bölgede oturduklarını, 2 yıl önce başlatılan çalışmanın bir türlü tamamlanamadığını anlatarak, Kokudan öleceğiz. 35-40 derece sıcakta koku daha çok artıyor. Kanalizasyon kapalı yere alınacaktı. Buradan temiz su akacaktı dedi. Serhat Gümüş, Şikayetçiyim. Özellikle akşamları çok kokuyor diye konuştu. Haramidere vatandaşı bezdirdi! Hava sıcaklığı arttıkça koku da artıyor: Kimse penceresini açıp oturamıyor Esenyurt Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı.

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