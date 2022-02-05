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GİRESUN

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı

Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 2 kişi Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı
otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde meydana geldi. Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.

İHA

Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

İHA

Sağlık durumları iyi olan yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu
FOTOĞRAF 9
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Kaza, gece saat 2.45 sıralarında Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 LC 256 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.
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İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi.
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Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.
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Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y’nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
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Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kazada maddi hasarında oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için herkes seferber oldu
Kırıkkale'de gece saatlerinde dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Kazada ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan kurtarıldı.

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
GÜNDEM
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Dereye uçan otomobilde can pazarı

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