Giresun'da engellilerin yüzü ücretsiz nakil ile güldü

Giresun Belediyesi, Engelli Nakil hizmetine büyük bir özveriyle devam ediyor. Engelli Nakil hizmetleri ile engelli bireylerin ve ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdüren Giresun Belediyesi’nin Engelli Nakil hizmeti ile engelli vatandaşlar bulundukları mekânlardan sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter, tekerlekli sandalye tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve sosyal aktiviteleri için gerekli olan kuruluşlara ücretsiz olarak taşınıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu hizmetin bir telefon kadar yakın olduğunu belirterek, “Sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Vatandaşlarımız bize ulaştığında onları evlerinden alıyor, tedaviye gidecekse hastaneye, başka bir işi varsa oraya götürüyoruz. Onların her daim yanındayız” diye konuştu.

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GÜNDEM Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu gönülleri fethediyor