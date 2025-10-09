Giresun’da sağanak yağış hayatı felç etti

Yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.