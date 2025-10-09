Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun’da sağanak yağış hayatı felç etti

Giresun’da sağanak yağış hayatı felç etti

17:369/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Giresun'u sağanak vurdu
Giresun'u sağanak vurdu

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sahil yolu ile şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı.

Yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Giresun
#sağanak
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enes Batur YouTube kanalını kapattı mı?