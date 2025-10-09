Giresun’da sağanak yağış hayatı felç etti

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sahil yolu ile şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı.
Yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.