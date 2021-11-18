Giresun’un Sultanları taraftar desteği bekliyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla kurulan ve yeni sezonda Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonun ilk maçını Cumartesi günü oynayacak.
19 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’da Başkent Kartalları’nı ağırlayacak Giresun’un Sultanları, bu maçın hazırlıklarını da büyük ölçüde tamamladı. Hafta içinde Samsun Zorlu Okulları ile hazırlık maçı oynayan ve mücadelede parkeden 70-41’lik galibiyetle ayrılan Yeşil Beyazlılar, Cumartesi günü oynayacağı sezonun ilk maçını da kazanarak, 2021-2022 basketbol sezonuna galibiyetle ‘Merhaba’ demeyi hedefliyor.