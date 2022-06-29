Gündem Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar
KASTAMONU

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkın nedeniyle girişi su altında kalan binanın sakinleri, evlerine birinci katın balkonundan kurdukları düzenekle girip çıkıyor.

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Haber Merkezi AA
Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları köprüden ulaşıyorlar
Taşan su, ilçe merkezindeki pek çok binanın bodrum ve giriş katlarının dolmasına yol açtı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle giriş katı su altında kalan binaya giriş çıkış, tahta ve karyola demirinden yapılan "köprü" ile sağlanıyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanak, Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşan su, ilçe merkezindeki pek çok binanın bodrum ve giriş katlarının dolmasına yol açtı.

Giriş katını su basan binalardan biri olan 20 daireli Fatih Özen Apartmanı'nın sakinleri, tahta ile yatak demirinden yapılan köprüyle evlerine ulaşıyor.

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Binanın birinci katında yaşayan inşaat işçisi Ramazan Ayhan, hem kendisinin hem de komşularının binaya girip çıkabilmeleri için kullanmadığı ranzaların demirinden köprü oluşturmaya karar verdi.

Binanın birinci katının balkonundan dışarıya doğru iki uzun tahta kullanan Ayhan, tahtaların üzerine de birbirine bağladıkları karyola demirlerini yerleştirdi.

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Ayhan, Bozkurt'a geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprülerin yeniden inşa edilmesi için çalışmaya geldiğini söyledi.

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Evde kullanmadıkları ranzalar bulunduğunu belirten Ayhan, "Kendi imkanlarımızla birleştirdik ve binadaki giriş çıkışı sağladık. Su çekilinceye kadar bu köprüyü kullanacağız. Binadaki komşularımız buradan inip işine gücüne gidebiliyor. Komşularımız market ihtiyaçlarını böyle sağlamış oluyor." dedi.

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