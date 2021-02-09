Gündem Göbeklitepedeki gizemli metal blok dünya basınında Uzaylılar Anadoluda
ŞANLIURFA

Göbeklitepe'deki gizemli metal blok dünya basınında: Uzaylılar Anadolu'da

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blok (monolit) günlerdir konuşulmaya devam ediyor. Bu sabah tıpkı ortaya çıktığı gibi gizemli bir şekilde kaybolan metal blok ABD ve Avrupa medyasında da yankı buldu ve birçok habere konu oldu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verdi.

Haber Merkezi AA
Göbeklitepe yakınlarındaki esrarengiz metal blok dünya basınının dikkatini çekti.
Göbeklitepe yakınlarındaki esrarengiz metal blok dünya basınının dikkatini çekti.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki Örencik Mahallesi'nde yer alan tarlada, 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok ilgi odağı oldu. Amerikan medyası, Şanlıurfa'daki metal blok haberlerine geniş yer ayırırken, New York Times (NYT) gazetesi, haberi "Türkiye'de bir monolit ortaya çıktı" başlığıyla duyurdu. Gazetede, metal blokun askerler tarafından korunmaya alındığı belirtilirken, Kasım ve Aralık 2020'de önce ABD'nin Utah eyaletinde ardından California eyaletinde ve daha sonra da Romanya'da benzer metal blokların görüldüğü vurgulandı.

  • Haberde, monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazıldığına da atıf yapıldı.

Göbeklitepe'nin tarihi önemine dikkat çekildi

Reuters ajansı, haberle ilgili özel bir video hazırlarken, videonun tanıtımında, "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'deki kadim bir tapınak olan Göbeklitepe'deki gizemli monolit, halkın ilgisini çekiyor." ifadelerine yer verdi. Associated Press (AP) haber ajansı, metal blok haberini, "Gizemli Monolit, Türkiye'deki Dünya Mirası Bölgesinde Ortaya Çıktı" başlığıyla verirken, haberde Göbeklitepe'nin tarihi önemine dikkat çekildi.

Göbeklitepe'deki gizemli metal blok kaldırıldı
GÜNDEM
Göbeklitepe'deki gizemli metal blok kaldırıldı

  • Metal blokun etrafındaki askerlerle fotoğrafının kullanıldığı haberde, son dönemde dünyanın başka ülkelerinde de benzer monolitlerin ortaya çıktığına işaret edildi.

Şanlıurfa'da sırrı çözülemeyen metal blok: Çok sayıda vatandaş görmek için bölgeye akın etti
GÜNDEM
Şanlıurfa'da sırrı çözülemeyen metal blok: Çok sayıda vatandaş görmek için bölgeye akın etti

"Türkiye'nin Stonehenge"i

Fox News, Bloomberg, Washington Post, USA Today ve Yahoo News gibi çok sayıda televizyon, gazete ve haber sitesi de AP'nin Göbeklitepe haberini kullanırken, önceki monolitlerden farklı olarak bu sefer metal blokun korunduğu ve üzerinde yazılar olduğuna vurgu yapıldı. Metal monolite, Avrupa basını da ilgi gösterdi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verirken, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin Stonehenge'i" olduğu belirtildi.

Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu
GÜNDEM
Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip kuruldu

  • Haberde, bazı yorumcuların bu tür metal blokların "uzaylıların işi" olup olmadığını sorguladığı değerlendirmesine yer verildi.

"Gökyüzüne bak, ayı gör"

Rheinische Post gazetesi de "Göbekli Tepe Yakınlarında Bulunan Gizemli Monolit" başlığıyla verdiği haberinde metal blokta "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu, bu tür monolitlerin başka ülkelerde de görüldükleri ve ortadan kayboldukları belirtildi. Fransız CNews kanalı, "Yeni Gizemli Bir Monolit Türkiye'de Ortaya Çıktı" başlığıyla verdiği haberde, metal blokun kaynağının yetkililer tarafından araştırıldığı aktarıldı.

  • Rus haber ajansı Sputnik de Fransızca sitesinde, olayı, "Türkiye'de Üzerinde Yazıt Bulunan Dikili Metal Blok Ortaya Çıktı" başlığıyla gördü.

The Daily Mail'de "Gizemli Monolit Türkiye'de Ortaya Çıktı ve Güvenlik Güçleri Tarafından Korunuyor" başlığıyla yer alan haberde, 3 metrelik metal yapının ansızın ortaya çıkan son tuhaf dikilitaş olduğu belirtildi.

  • Avrupa basınında çok sayıda gazete ve haber sitesi de AP'nin Göbeklitepe haberine yer verdi.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim tarafından hangi amaçla koyulduğu ise henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'daki metal bloğun gizemi hala çözülemedi: Yetkililerin araştırması sürüyor
FOTOĞRAF 15
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Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğu buğday tarlasına yerleştirdi.
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Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloğu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
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İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolit benzeri metal blok, bir anda herkesin ilgi odağı oldu.
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Daha önce de farkı ülkelerde aniden ortaya çıkmasıyla merak konusu olan monolit benzeri metal bloğun Şanlıurfa'da görüldüğü bilgisi üzerine yüzlerce meraklı Örencik Mahallesine akın etti.
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EDİRNE'DEN GELENLER OLDU<br>​<br> Kentte büyük heyecan yaratan metal bloğun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
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Şanlıurfa'nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloğu görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor.
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Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne'den bile Şanlıurfa'ya gelenler gizemini koruyan metal bloğu görmek için Örencik Mahallesine gitti. Sivil jandarma ekiplerinin nöbet tutuğu alana çok sayıda vatandaş araçlarıyla gelerek metal blok önünde hatıra fotoğrafı çekti.
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Güvenlik güçleri, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmasını ise çok yönlü olarak sürdürüyor.
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Şanlıurfa'daki metal bloğun gizemi hala çözülemedi: Yetkililerin araştırması sürüyor
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında buğday ekili araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi. Güvenlik güçlerinin araştırması sürerken, meraklılar da bölgeye giderek metal bloğu yakından inceliyor.


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