Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Bu yıl 8 bin 571 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin ilk ayağının göçe kaynaklık eden ülkelerde yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, "Bu ülkelerde göçü ortaya çıkaran sebeplerin hafifletilmesi ve giderilmesine yönelik devletimizin birçok kurumunun birlikte yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, kalkınma programları, istihdam programları gibi faaliyetlerle düzensiz göçün doğmadan, yerinde önlenmesi hedeflenmekte. Bu çerçevede Afganistan’a geçen yıl boyunca gönderilen iyilik trenleri, yine Pakistan’a gönderilen yardımlar, Lübnan’a gönderilen iyilik gemileri hepinizin malumu. Yine İdlib’de briket ev kampanyası ki hedeflenen 100 bin rakamına ramak kalmıştır, bu minvalde yapılan önemli çalışmalar. Yürütülen bu çalışmalarla özellikle İdlib’de 4 milyon, yine Suriye’nin kuzeyinde hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmalarının yürütüldüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 2 milyon olmak üzere toplam 6 milyon Suriyelinin yerinde kalması sağlanmış ve ülkemize göçü engellenmiştir” dedi.Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin ikinci ayağının ise sınırların etkin şekilde korunması olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda ülkemizin sınırları 7 gün 24 saat esasıyla, son dönemdeki savunma sanayimizdeki gelişmelerin de büyük katkısıyla korunmakta. Yürütülen bu kararlı mücadele sonucunda 2016’dan beri 2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin ülkemiz sınırlarından yasa dışı girişi engellenmiştir" diye konuştu.