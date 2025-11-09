Yeni Şafak
Göçmen kaçakçısı CHP’li

04:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Onur Uluca
Adı yolsuzluk dosyalarıyla anılan CHP, bu kez de göçmen kaçakçılığıyla gündemde. Edirne Keşan’da CHP’li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Keşan Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Onur Uluca, göçmen kaçakçılığından tutuklandı. Geçen yıl “göçmen kaçakçılığı” suçundan

4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Uluca, kararın kesinleşmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP’li Meclis Üyesi, çıkarıldığı hakimlikte tutuklama kararı yüzüne okunup cezaevine gönderildi.


