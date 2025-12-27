Gönen’de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ruhsatsız silah ve çalıntı motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet tespit edildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı çalıntı motosikletin de başka şahısların kullanımında olduğu belirlendi.