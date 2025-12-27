Yeni Şafak
Gönen’de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi

12:4927/12/2025, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda ruhsatsız silah ile 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ruhsatsız silah ve çalıntı motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet tespit edildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı çalıntı motosikletin de başka şahısların kullanımında olduğu belirlendi.


Bunun üzerine belirlenen adreslerde yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet daha çalıntı motosiklet ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili A.B., A.Y., İ.D. ve Ç.A. isimli 4 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında ve çalıntı motosikletlerle ilgili adli işlem başlatıldı.


Ele geçirilen motosikletler ve ruhsatsız silah muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#Balıkesir
#Gönen
#motosiklet
#ruhsatsız silah
