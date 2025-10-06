Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Görüntüler tepki çekmişti: Manifest grubuna 1 yıla kadar hapis istemi

Görüntüler tepki çekmişti: Manifest grubuna 1 yıla kadar hapis istemi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:256/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manifest isimli grup
Manifest isimli grup

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin ’teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Manifest grubu, dansları ve müstehcen kıyafetleriyle büyük tepki çekmişti.


Dansları ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilen grup hakkında, soruşturma başlatıldı.


Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.


"Teşhircilik"


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.


6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi


Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.


Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.




#Manifest
#müzik
#iddianamede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayhan kimdir?