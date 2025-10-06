Görüntüler tepki çekmişti: Manifest grubuna 1 yıla kadar hapis istemi

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin ’teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Manifest grubu, dansları ve müstehcen kıyafetleriyle büyük tepki çekmişti.
Dansları ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilen grup hakkında, soruşturma başlatıldı.
Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.
"Teşhircilik"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi
Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.