Gündem GSM operatörlerinden deprem indirimi bekleniyor "Eylül faturanız çıkmayabilir"
İSTANBUL MOBİL

GSM firmaları depremde hizmet veremedikleri için indirim yapacak mı?

GSM operatörlerinden 'deprem' indirimi bekleniyor: "Eylül faturanız çıkmayabilir"

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sesli aramalardaki yoğunluk nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Vatandaşların mağdur edildiği konusunda neredeyse fikir birliği oluşmuşken GZT'nin ulaştığı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli noktalara değindi.

Haber Merkezi GZT
Uzmanlara göre, depremde uzun süre servis veremeyen GSM firmaları, abonelerine fatura indirimi yapabilir.
Uzmanlara göre, depremde uzun süre servis veremeyen GSM firmaları, abonelerine fatura indirimi yapabilir.

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sesli aramalardaki yoğunluk nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Vatandaşların mağdur edildiği konusunda neredeyse fikir birliği oluşmuşken GZT'nin ulaştığı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli noktalara değindi.

GSM işletmelerinin dün kötü bir sınav verdiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Deprem sürecinde haberleşmesi aksayan aboneler hizmet aldıkları operatöre başvurarak bedel indirimi talebinde bulunabilir." dedi.

Operatöründen olumlu yanıt alamayan tüketicilerin kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Deprem sırasında haberleşme kaynaklı nedenlerden dolayı gayrimenkulünde hasar oluşan tüketicilerin eylül ayı ücretinin tamamını talep etme hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.

Haberin devamı için tıklayın!

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yine kendini mağdur ilan ettirdi

Yine kendini mağdur ilan ettirdi

​Deprem toplantısına davet edildiği halde gitmediği ortaya çıktı.
Ulusal güvenlik sorunu

Ulusal güvenlik sorunu

GSM şirketlerinin deprem sınavı MGK gündemine gelebilir!
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konsolosluk binası mühürlenebilir

Konsolosluk binası mühürlenebilir

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina için başsavcılık harekete geçebilir.
Mısır'da Sisi isyanı

Mısır'da Sisi isyanı

​Cuma sonrası halk akın akın sokaklara iniyor.
Milli gemiler<br>göreve hazır

Milli gemiler
göreve hazır

Büyük İstanbul Depremi'nde sahada olacaklar.
Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

​Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
Sona doğru yaklaşıyoruz

Sona doğru yaklaşıyoruz

​Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması.
Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye ile görüşüyoruz

​Rus tarafından SU-35 uçağına ilişkin açıklama.
Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

​Önceden hazırlanmış deprem çantası hayat kurtarabilir.
Eylül'de fatura<br>gelmeyebilir

Eylül'de fatura
gelmeyebilir

Depremde servis dışı kalan firmalardan 'özür' adımı gelebilir.
'HDP gençleri<br>verip para alıyor'

'HDP gençleri
verip para alıyor'

​Teslim olan terörist HDP binasından dağa giden süreci anlattı.
Binlerce hikaye<br>arasından seçildiler

Binlerce hikaye
arasından seçildiler

Bilge Çocuk ödüllerini Milli Eğitim Bakanı verecek.
Beka düzeyinde ehemmiyetli

Beka düzeyinde ehemmiyetli

Bahçeli, depremin ardından açıklama yaptı.
Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı

​Tahkim Kurulu Ali Koç'la ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.