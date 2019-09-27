GSM operatörlerinden 'deprem' indirimi bekleniyor: "Eylül faturanız çıkmayabilir"

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sesli aramalardaki yoğunluk nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Vatandaşların mağdur edildiği konusunda neredeyse fikir birliği oluşmuşken GZT'nin ulaştığı Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli noktalara değindi.
GSM işletmelerinin dün kötü bir sınav verdiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Deprem sürecinde haberleşmesi aksayan aboneler hizmet aldıkları operatöre başvurarak bedel indirimi talebinde bulunabilir." dedi.
Operatöründen olumlu yanıt alamayan tüketicilerin kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Deprem sırasında haberleşme kaynaklı nedenlerden dolayı gayrimenkulünde hasar oluşan tüketicilerin eylül ayı ücretinin tamamını talep etme hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.