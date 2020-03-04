Gülben Ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti!

Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019’da kocası tarafından öldürülen Emine Bulut’un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, “Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği “Gevşek gevşek gülümseyerek Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuştu.

HAYAT Gülben Ergen'in 30 okulla ilişiği kesildi

Gülben Ergen’in 2 yıl 4 ay hapsi istenmişti

Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Bunun üzerine Gülben Ergen’in 2 yıl 4 ay hapsi istenmişti.

Geçtiğimiz hafta davanın ilk duruşmasına koronavirüs korkusu nedeniyle katılamayan şarkıcı Ergen, Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.