Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5’e yükseldi

14:1311/12/2025, Perşembe
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut) ile ilgili soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınan Sultan Nur Ulu’nun ardından, Ulu’nun babası da ifade işlemleri için gözaltına alındı.Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 5’e çıktı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

"Henüz gerçeği anlatan yok"

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek,
"Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok."
değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi. Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

'Ayrıntılı bir çalışmanın eseri '

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttüklerini, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştıklarını kaydederek,
“Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri”
dedi.

Ellerinde valizlerle yakalandılar

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı.
Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.


