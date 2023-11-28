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Güneş enerjisiyle elektrik üreten belediye bütçesine katkı sağlıyor

Eyüpsultan Belediyesi'nde Başkan Deniz Köken’in göreve başladıktan sonra 55 ayda yaptığı ve bölgeye kazandırdığı 90 eser, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

17:49 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Güneş enerjisiyle elektrik üreten belediye bütçesine katkı sağlıyor.

Güneş enerjisiyle elektrik üreten belediye bütçesine katkı sağlıyor.

Sanattan spora, tarımdan eğitime kadar farklı alanlarda yer alan eserlerin arasında, tüm Türkiye’nin dikkatini çekecek eserler de bulunuyor.


Matematik Evi, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eyüpsultan Gençlik Kampı, Galeri Eyüpsultan, Çiftalan Plajı gibi eserlerin yanı sıra; İstanbul’un en büyüklerinden biri olacak olan Güneş Enerjisi Santrali de yer alıyor.

BELEDİYENİN ELEKTRİĞİNİN TAMAMI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDEN

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ağaçlı Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak.


4700 KWE gücünde yapılan Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 6.594 MWH yani 2.198 hanenin tüketimine denk üretim sağlanırken, engellenecek CO₂ salımı ise 4.274 ton... Bu da yaklaşık 10.400 ağacın 1 yılda engelleyeceği CO₂ salımına denk geliyor.

İstanbul’da kurulan en büyük Güneş Enerjisi Santrali’nden biri olacak olan merkezin yenilenebilir enerji üretimi için örnek olması hedefleniyor.

#Eyüpsultan Belediyesi
#güneş enerjisi
#santral
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