Güney Kore ile nükleerde iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeler sonrası üç anlaşmanın imza törenine geçildi. Kore Savaşı'nın anılması için iş birliği ile otoyol için mutabakat zaptının yanı sıra iki ülkenin nükleer enerji kurumları arasında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan, iki ülkenin Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğini düşündüklerini belirterek "Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz" dedi. "Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayisine yönelik adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli tankların orduya tesliminin geçen ay başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede, savunma sanayisine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz."